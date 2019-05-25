Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2019 yılı sınavı yarın Türkiye’nin 24 ilinde düzenlenecek. Sınava tabi tutulacak olanlar tarafından Darüşşafaka sınavı saat kaçta? Darüşşafaka sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları araştırılıyor. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecekler. Darüşşafaka sınavı hakkında merak edilenlertin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.İşte tüm merak edilenler...

DARÜŞŞAFAKA SINAVI SAAT KAÇTA?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2019 yılı sınavı, 26 Mayıs 2019 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

DARÜŞŞAFAKA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın yarın gerçekleştirilecek olan sınavı için sonuçların ne zaman açıklanacağı duyurulmadı.

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVINA KATILIM KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olması

Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

2008 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması

ADAY KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

Başvuru formu (doldurulmuş)

DARÜŞŞAFAKA KESİN KAYIT HAKKI

Adayların, sınav kazandıktan sonra kendilerine bildirilen tarihlerde sağlık kuruluna girmek üzere okula gelmelerine,

Sağlık kurulunun adayın yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor vermesine,

Darüşşafaka`nın belirlediği tarihlerde yapılacak olan mali durum araştırmasının sonucuna bağlıdır.

Okulun “Sağlık Kurulu” davetine uymayan, “mali durum araştırması” sürecine katılmayan aday, sınavda başarılı olsa da kayıt hakkı kazanamaz.