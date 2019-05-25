Darüşşafaka sınavı saat kaçta? Darüşşafaka sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Darüşşafaka sınavı saat kaçta? Darüşşafaka sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları araştırılıyor. Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2019 yılı sınavı, 26 Mayıs 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek. Darüşşafaka sınavı Türkiye’nin 24 ilinde gerçekleştirilecek. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecekler. Darüşşafaka sınavı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2019 yılı sınavı yarın Türkiye’nin 24 ilinde düzenlenecek. Sınava tabi tutulacak olanlar tarafından Darüşşafaka sınavı saat kaçta? Darüşşafaka sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları araştırılıyor. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecekler. Darüşşafaka sınavı hakkında merak edilenlertin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.İşte tüm merak edilenler...
DARÜŞŞAFAKA SINAVI SAAT KAÇTA?
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2019 yılı sınavı, 26 Mayıs 2019 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
DARÜŞŞAFAKA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın yarın gerçekleştirilecek olan sınavı için sonuçların ne zaman açıklanacağı duyurulmadı.
DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVINA KATILIM KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olması
Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması
Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması
2008 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması
Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması
ADAY KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)
Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı
Başvuru formu (doldurulmuş)
DARÜŞŞAFAKA KESİN KAYIT HAKKI
Adayların, sınav kazandıktan sonra kendilerine bildirilen tarihlerde sağlık kuruluna girmek üzere okula gelmelerine,
Sağlık kurulunun adayın yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor vermesine,
Darüşşafaka`nın belirlediği tarihlerde yapılacak olan mali durum araştırmasının sonucuna bağlıdır.
Okulun “Sağlık Kurulu” davetine uymayan, “mali durum araştırması” sürecine katılmayan aday, sınavda başarılı olsa da kayıt hakkı kazanamaz.