Darüşşafaka Eğitim Kurumları, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı sunuyor. Türkiye’nin 24 ilinde düzenlenecek olan Darüşşafaka sınavında başarılı olan çocuklar, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçtikten sonra ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alabilecekler. Peki, Darüşşafaka sınavı ne zaman? Darüşşafaka sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Darüşşafaka sınavı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

DARÜŞŞAFAKA SINAVI NE ZAMAN?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2019 yılı sınavı, 26 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da Türkiye’nin 24 ilinde düzenlenecek.

DARÜŞŞAFAKA SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aday kaydı için başvurular online olarak ya da elden Darüşşafaka Ortaokulu'na (Darüşşafaka Caddesi No: 5/9 Maslak 34457 Sarıyer – İstanbul) yapılabilir. Başvuru için gerekli belgelerinin Darüşşafaka Ortaokulu'na elden ya da postayla ulaştırılması zorunludur.

DARÜŞŞAFAKA SINAVI ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olması

Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

2008 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması

DARÜŞŞAFAKA SINAVI'NA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

Başvuru formu (doldurulmuş)

DARÜŞŞAFAKA SINAVI SON BAŞVURU TARİHİ:

2 Ocak 2019 Çarşamba günü kayıtların alınmaya başlandığı Darüşşafaka sınavı için kayı bitim tarihi 20 Mayıs 2019 Pazartesi olarak açıklandı.

DARÜŞŞAFAKA SINAVI'NDA KAÇ SORU VAR?

1. Oturum:

Genel Yetenek - 45 Soru

2. Oturum:

Türkçe - 25 Soru

Matematik -25 Soru

Darüşşafaka Sınav süresi

1. Oturum 10:00 – 10:40

Ara 10:40 – 11:40

2. Oturum 11:40 – 12:40

DARÜŞŞAFAKA NEDİR?

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 1863 yılından bu yana “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla varlığını sürdürüyor.

“Şefkat yuvası” anlamına gelen Darüşşafaka, günümüzde babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızı on yaşındayken ailelerinden emanet alıyor; onlara uluslararası standartlarda eğitim fırsatı sunuyor ve düşünen, sorgulayan, özgüvenli, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetiştiriyor.

Bugün ülkemizin dört bir yanından, sınavla seçilen 1.000’e yakın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda, ortaokul 1. sınıftan liseyi bitirinceye kadar sekiz yıl süreyle tam burslu, yatılı, kolej eğitimi görüyor. Cemiyet, üniversiteyi kazanan mezunlarına da burs desteğini sürdürüyor.