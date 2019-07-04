Çocuğum hangi okula gidecek? İlkokul kayıt tarihleri ne zaman? konusu çocukları ilk defa eğitim hayatına başlayacak olan aileler tarafından merak ediliyor. TBMM'ye sunulan, bazı kanunlarda ve 652 Sayılı KHK'de değişiklik yapılmasına dair teklifle 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olacak. Bu teklifle gelişimi hızlı çocukların okula erken başlaması, gelişimi yavaş olanların ise okula geç başlamasının önü açılıyor .Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğrenci bilgisi sistemi olan e-okul üzerinden çocuğun hangi okula gideceği sorusuna cevap alınabiliyor. Siz de çocuğum hangi okula gidicek? İlkokul ve ortaokul kayıt tarihlerini merak ediyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz..

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Çocuğum hangi okula gidecek modülü Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle 66 aylık olanlar ilkokula kayıt edilecek. Kayıt işlemlerinde çocuğun ikametgahına en yakın okul esas alınacak.

30 Eylül itibariyle;

2015 doğumlulardan 48 ila 53 aylık arasında olanlara ana sınıfına

2015 doğumlulardan 54 ila 56 aylık arasında olanlar zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 57 ila 59 aylık arasındakiler zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 60 ila 65 aylık arasındakiler 1. sınıfa isteğe bağlı, ana sınıfına zorunlu

2014 doğumlulardan 66 ila 68 aylık arasındakiler dilekçe vererek 1. sınıf kaydı erteleyebilme, ana sınıfına zorunlu (69 ay olarak düzenlenmesi bekleniyor.),

2013 doğumlulardan 69 ila 71 aylık arasındakiler 1. sınıf kaydı zorunlu ancak raporla bir yıl ertelenebilir (72 ay olarak düzenlenmesi bekleniyor.),

2013 doğumlulardan 72 ay ve üstü ise zorunlu eğitim çağına tabi olarak kayıtlarını gerçekleştirecek.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

-18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Haftasonuyla birlikte 9 gün)

-25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

-Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

-İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

-06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

-13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU?

Okula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor. Yurt açma izni Gençlik ve Spor Bakanlığına veriliyor. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş süresi 3+1 olarak 4 yıla düşürülecek.

Konuyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması, yükseköğrenim yurtlarıyla ilgili izinlerin Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl sözleşmeli, 1 yıl kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp tayin isteme hakkına sahip olabilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.