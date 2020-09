Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2020: Bursluluk sınavı soru kitapçığı yayınlandı mı?

Bursluluk sınavı soruları ve cevapları sınavın tamamlanmasının ardından öğrencilerin erişimine açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sınav 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirildi. Bursluluk sınavı soru kitapçığı ise öğrencilerin, yanıtlarını görmelerini sağlayacak. Böylelikle ortalama bir sonuç hesaplaması yapılabilecek.

BURSLULUK SORULARI VE CEVAPLARI 2020

Bursluluk soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin bir tarih de verilmedi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmesi durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

BURSLULUK SINAVI SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?

5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavının soru kitapçığı henüz yayınlanmadı. Kitapçık yayınlandığında haberimizin içerisine ilgili link eklenecektir.

Geçtiğimiz yıl 2 Haziran'da yapılan sınavın soru ve cevapları 11 Haziran'da erişime açılmıştı.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.