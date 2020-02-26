Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? Bursluluk sınavı sonuçları 2020 ne zaman açıklanır?

Bursluluk sınavı sonuçları 2020 ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 5 Şubat'ta başlayan İOKBS bursluluk sınavı başvuruları 17 Şubat'ta sona erecekti. 2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvurusu İçin verilen ek süre ile başvurular 24 Şubat Pazartesi günü bitti. Bursluluk sınavı başvurusu E-Okul üzerinden gerçekleştirildi. Şimdi gözler sınav tarihine ve sonuçlara çevrildi.

BURSLULUK SINAVI 2020 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2020 yılı sınav uygulama takvimine göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020/İOKBS 25 Nisan'da gerçekleşecek.





BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.