Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 bursluluk sınavı sonuçları MEB arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavını kazanan öğrencilere burs verilecek. Sınava giren adaylar Bakanlığın resmi sitesine giriş yaparak TC kimlik numaraları ve doğum tarihlerine girerek sonuçları öğrenebilecek. İOKBS yani bursluluk sınav sonuçları geçen yıl 18 Temmuz'da açıklanmıştı. Peki Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? diyorsanız 2019 bursluluk sınavı sonuçları MEB ile ilgili detayları bilgileri haberimizin içinde bulabilirsiniz..

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

2019 BURSLULUK ÜCRETLERİ

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödeniyor. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk parası alınıyor. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödeniyor: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alınıyor.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktar oluyor. Yıllara göre İOKBS burs ücretleri şu şekilde:

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

Not: Burs maaşları yapılan değişiklikle birlikte artık Vakıfbank hesaplarına yatırılıyor.

İLK BURS NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin ilk bursları, okul müdürlüğünün onaylaması durumunda 1 Ekim tarihinde hesaplara yatırılacak.