Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? MEB Bursluluk Sınavı 2020 güncel takvimi!

Her yıl MEB aracılığıyla düzenlenen Bursluluk Sınavı tarihleri yakından takip ediliyor. Yeni tip korona virüs salgını sonrası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav takviminde değişiklik yaptı. Salgına karşı alınan önlemler sebebiyle Bursluluk Sınavı tarihi 3. Kez değişti. Öğrenciler bu sene bulundukları sınıfın 1. Dönem müfredatından sorumlu olacaklar. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin katıldığı Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? Bazı şartları bulunan sınav hakkında detaylar haberimizde.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde sınav tarihleri hakkında açıklama yaptı. 6 Haziran’da yapılması planlanan Bursluluk Sınavı’nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldığı belirtildi.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

-T.C. vatandaşı olmak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

BURSLULUK SINAVI KONULARI NELERDİR?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na girecek olan öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredatlarından sorumlu olacağı belirtti.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler Bursluluk Sınavı'na katılabiliyor.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar.

Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."