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  3. Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? Son dakika Bursluluk sınavı ne zamana ertelendi?
21 Mayıs 2020 Perşembe 17:03 | Son Güncelleme:

Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? Son dakika Bursluluk sınavı ne zamana ertelendi?

Bursluluk sınavı 2020 ne zaman" Son dakika Bursluluk sınavı ne zamana ertelendi"

Bursluluk sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Bursluluk Sınavı ileri bir tarihe ertelendi. İşte detaylar...

Bursluluk sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Bursluluk Sınavı ileri bir tarihe ertelendi. İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

MEB: "6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'de gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır."

BURSLULUK SINAVI KONULARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)’na girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, öğrencileri bursluluk sınavı hakkında bilgilendirdiği açıklamasında şunları kaydetti;

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."


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