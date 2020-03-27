Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı ertelendi mi?

Bursluluk sınavı ne zaman? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından ilgiyle takip ediliyor. 5 Şubat'ta başlayan İOKBS bursluluk sınavı başvuruları 24 Şubat Pazartesi günü sona ermişti. Bursluluk sınavı ertelendi mi? Belirli puanı alan öğrenciler devlet tarafından ödenen bursu almaya hak kazanıyor. Bursluluk sınav tarihi hakkında detaylı bilgi haberimizde.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınav tarihleri 25 Nisan'da yapılacaktı. Koronavirüs önlemleri sebebiyle sınav 6 Haziran'a ertelendi.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı ile devlet, uzun yıllardır öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlamaktadır. öğrencilerin belirlenmesine ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı aracılığıyla karar verilir. Eski adı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrencilere burs imkanı sağlanır. Tüm burslar ve kalacak yer geri ödemesizdir.

BURSLULUK SINAVI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Velinin geliri, velinin eşinin geliri, ekstra gelirler, net yıllık gelir toplamı, yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı, velinin veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin isimleri, belgede bulunması gerekir.

Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekiyor.