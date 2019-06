Bursluluk sınavı İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? PYBS sonuçları sorgulama

PYBS sonuçları sorgulama, İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları sınava giren binlere öğrenci tarafından aratılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen IOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 2 Haziran’da gerçekleşti. Binlerce öğrencinin katıldığı IOKBS sınavında heyecan doruktaydı. Sadece öğrenciler değil onları bekleyen veliler de bir hayli heyecanlı ve stresliydi. Sınavdan çıkan öğrenciler PYBS sonuçları sorgulamanın ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar yaptı. PYBS zor muydu? Bursluluk sınavı İOKBS ne zaman açıklanacak? Tüm bu soruların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr sitelerinde yayınlanacak.

PYBS SINAVI NEDİR?

Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır. Devlet parasız yatılılık bursu 6,7 ve 8 sınıflara SBS sınavından aldıkları puanların yüksekliğine göre verilmektedir. Ancak 5. Ve 9,10,11'nci sınıflara giden öğrenciler, sadece bu bursa özel yapılan sınava girmek zorundadır.

Devlet parasız yatılılık bursu sınavı yılda bir kez sınıflara göre yapılmaktadır. Sorular genel değil, o yılın soruları olup, öğrencilerin bilgileri taze iken sınav yapılır. Sınavın kazanılması kolaydır. Çünkü devlet parasız yatılılık bursuna çok ciddi rakamlarda kişiye verilmektedir. Ancak sınavlar düşündürücü ve yoruma dayalıdır. Sınavda ne kadar başarılı olunursa, DPY bursunu almakta o kadar kolaydır. DPY bursunun sonuçları ise sınavdan 1 – 2 ay sonra açıklanır ve kazanıp, kazanamadığınızda buralarda belli olur. Kazanan kişiler gerekli bilgileri okulları aracılığıyla gönderir ve bursunu almaya başlar. Kazanamayan kişiler ise seneye eğer ki şartları uyuyorsa tekrar girebilir.

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması veya zarar görmüş olması,

c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cep telefonu, telsiz, 15 radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

g. Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ğ. Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,

i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

İOKBS SINAVINININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.