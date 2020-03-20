Bursluluk sınavı ertelendi mi? (İOKBS) Bursluluk sınavı ne zamana ertelendi? İşte yanıtı..

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursluluk Sınavı ile ilgili son dakika açıklamasında bulundı. 25 Nisan'da gerçekleşmesi planlanan Bursluluk Sınavı ertelendi. Sınava katılacak öğrenciler ve aileleri "Bursluluk sınavı ne zamana ertelendi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde..

BURSLULUK SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik."

Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2020 yılı sınav uygulama takvimine göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020/İOKBS 6 Haziran'da gerçekleşecek.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

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