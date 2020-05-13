Bursluluk sınavı 2020 ne zamana ertelendi? İOKBS bursluluk sınavı tarihi ne zaman? İşte sınav konuları…

Bursluluk sınavı 2020 ne zamana ertelendi? sorusunun yanıtı sınava girecek olan öğrenciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Bursluluk sınavlarını Milli Eğitim Bakanlığı düzenliyor. Sınav toplamda 100 sorudan oluşuyor. Coronavirüs salgını nedeniyle ertelenen İOKBS bursluluk sınavı tarihi ne zaman? sorusunun yanıtına ve sınav konuları ile ilgili ayrıntılı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI 2020 NE ZAMANA ERTELENDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)’nın 25 Nisan 2020'de yapılması planlanıyordu.

Korona virüsü salgını nedeniyle bursluluk sınavı tarihi ertelendi. MEB'in açıkladığı yeni sınav takviminde bu yıl bursluluk sınavı 6 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)’na girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, öğrencileri bursluluk sınavı hakkında bilgilendirdiği açıklamasında şunları kaydetti;

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."