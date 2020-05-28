Eğitim hayatını devam ettirebilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler devlet ve özel burslardan destek alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenecek olan İOKBS sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bursluluk sınavı 2020 ne zaman yapılacak? İOKBS 2020 ne zamana ertelendi? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..

BURSLULUK SINAVI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?



MEB: "6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'de gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır."

BURSLULUK SINAVI KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)’na girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, öğrencileri bursluluk sınavı hakkında bilgilendirdiği açıklamasında şunları kaydetti;

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

İOKBS NEDİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. İOKBS için öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanır.

KİMLER BURSLULUK SINAVINA BAŞVURABİLİR?

Bursluluk sınavına başvurmak için bazı şartlara uygunluk göstermeniz beklenir. Bu şartları sırayla yazmak gerekirse;

– KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– 5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. Sınıf bünyesinde eğitim görüyor olmak,

– Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,

– Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,

– Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktardan az olmasıdır.