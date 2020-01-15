Bursluluk sınavı 2020 ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı (PYBS, İOKBS) başvuru şartları nedir?

Bursluluk sınavı başvuruları her yıl yoğun ilgi görüyor. Bursluluk sınavı 2020 ne zaman yapılacak? Burs almak isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvuruları alınan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına yoğun ilgi gösteriyorlar. Geçtiğimiz yıl başvuruları 11 Mart ve 22 Mart tarihleri aralığında alınan sınav 2 Haziran’da yapılmıştı. MEB yayınladığı takvimde 2020 yılı sınav tarihini duyurdu.

BURSLULUK SINAVI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020/İOKBS 25 Nisan 2020 tarihinde yapılacak.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2018 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2019 Mali Yılı için tespit edilen 13480,00 TL'yi (onüçbindörtyüzseksen) geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2018 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.