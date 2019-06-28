Bursluluk sınavı 2019 sonuçları açıklandı mı? arama motorunda en çok arananlar listesinde bulunuyor. Türkiye'de her sene düzenlenen, devlet desteği ile eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler yazılı sınav sonuçlarını öğrenmek istiyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran tarihinde on binlerce öğrencinin katılımı gerçekleştirildi. Peki Bursluluk sınavı 2019 sonuçları açıklandı mı? MEB bursluluk sınavı sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

BURSLULUK SINAVI 2019 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bursluluk sınavı 2019 sonuçları henüz açıklanmadı.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde, "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veta öğrenciye imza karşılığı verecektir.Bursluluk sınavı 2019 sonuçları açıklandıktan sonra sitemizde yer alacak.

2019 BURSLULUK ÜCRETLERİ

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödeniyor. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk parası alınıyor. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödeniyor: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alınıyor.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktar oluyor. Yıllara göre İOKBS burs ücretleri şu şekilde:

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

Not: Burs maaşları yapılan değişiklikle birlikte artık Vakıfbank hesaplarına yatırılıyor.

İLK BURS NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin ilk bursları, okul müdürlüğünün onaylaması durumunda 1 Ekim tarihinde hesaplara yatırılacak.

PYBS PUAN HESAPLAMA 2019

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.