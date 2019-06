Bursluluk sınavı 2019 ne zaman açıklanacak? PYBS ilk burs ne zaman alınacak?

Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı araştırılan konular arasında bulunuyor. PYBS soruları cevapları ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS puanı nasıl hesaplanır? diye araştırılmaya başlandı. Eski adı ile PYBS, yeni ismi ile İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), MEB tarafından 2 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Sınava giren öğrenciler heyecanla kaç puan alacaklarını beklemeye başladı.

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödeniyor. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk parası alınıyor. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödeniyor: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alınıyor.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktar oluyor. Yıllara göre İOKBS burs ücretleri şu şekilde:

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

Not: Burs maaşları yapılan değişiklikle birlikte artık Vakıfbank hesaplarına yatırılıyor.

BURSLULUK SINAVI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı (PYBS) 2019 henüz açıklanmadı. Açıkladığında sitemizde yer alacak.

İLK BURS NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin ilk bursları, okul müdürlüğünün onaylaması durumunda 1 Ekim tarihinde hesaplara yatırılacak.

PYBS PUAN HESAPLAMA 2019

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart

sapması hesaplanır.