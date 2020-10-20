Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS PYBS bursu 2020 ne kadar?

Bursluluk (İOKBS) ücretinin ne zaman yatırılacağı gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları 27 Eylül'de açıklanmıştı. Burs almaya hak kazanan öğrencilere ödemenin ne zaman yatacağı gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, bursluluk parası ne zaman yatacak? Bursluluk (İOKBS) ücreti 2020 ne kadar?

BURSLULUK PARASI 2020 NE KADAR?

İOKBS bursları geçtiğimiz yıl 260 lira olarak hesaplara yatırılmaktaydı. Bu yıl da zamlı olarak yatırılacak olan burs ücretinin 290 TL civarında olması bekleniyor.

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

İOKBS PYBS burs ücretlerinin yatırılacağı tarih bilgisi henüz belli değil. MEB kılavuzu kapsamında yer alan açıklamada "Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir" bilgisi verildi.

İllere göre farklılık gösteren ödemeler ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacak olup, öğrenci hesaplarının kontrol edilmesi gerekiyor.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav sonuçları MEB'in sonuç ekranı olan "http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/Dpy/Ss/2020_DPY_Sonuc_Bue47nc2q25/" internet adresinden öğrenilebiliyor.