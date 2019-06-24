Bursa lise taban tavan puanları 2019 belli oldu mu? MEB Bursa lise yüzdelik dilimleri

Bursa lise taban tavan puanları 2019 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında ilk sırayı aldı. Bursa liselerinin yüzdelik dilimleri LGS tercihlerinizi belirlemede öncelikli kriter oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarın yayınlanan yeni yüzdelik dilimleri listesinde EYP yani en yüksek puanlı Bursa okulları ve EDP yani en düşük okullu puanlar yer alacak. Siz de Bursa lise taban tavan puanlarını merak ediyorsanız işte 2019 Bursa lise taban taban puanları ve yüzdelik dilimleri..

BURSA TABAN TAVAN PUANLARI 2019

Bursa taban tavan puanları 2019 henüz belli olmadı. Bursa lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri açıklandıktan sonra haberimizde yer alcak. 2019 LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta Bursa olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. 2019 LGS tercih kılavuzunun ve yüzdelik dilimlerinin 25 Haziran Salı günü MEB tarafından sitesinde açıklaması bekleniyor.

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

