Bugün okullar açıldı mı? Okullar saat kaçta açılacak?

Koronavirüs salgını dolayısıyla uzaktan eğitime geçiş yapan okullar yeni eğitim yılı için yeniden açılıyor. Yüz yüze eğitimin başlayacağı okullar için açılış saati de belli oldu. Bakan Selçuk ilk etapta belirlenen sınıf grubunun okula gideceğini açıklamıştı.

BUGÜN OKULLAR AÇIK MI?

Okullar bugün yani 21 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Korona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçiş yapılan okullar yüz yüze eğitim ile yeni eğitim-öğretim yılına başlangıç yapacaklar.

Bugün anaokulları (okul öncesi) ve 1. sınıf öğrencileri okula gidecekler.

OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Öğrenciler İstanbul’da 21 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da ders başı yaparken ikinci haftadan itibaren ise saat 09.30'da derse başlayacaklar.

Öğrencinin okula gitmesi ise velinin insiyatifinde olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.

Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır.

Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz. Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız."

"OYUN TABANLI DİJİTAL İÇERİKLER HAZIRLADIK"

Uzaktan eğitimle ilgili olarak da EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapının olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik veriyoruz ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkânı sağlıyoruz. 1. sınıf öğrencilerimize uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladık.

Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül’de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız."