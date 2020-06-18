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  3. Bu sene karne verilecek mi? Taktir ve teşekkür belgesi alınacak mı?
18 Haziran 2020 Perşembe 11:46 | Son Güncelleme:

Bu sene karne verilecek mi? Taktir ve teşekkür belgesi alınacak mı?

Bu sene karne verilecek mi" Taktir ve teşekkür belgesi alınacak mı"

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler karne hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk merak edilen Bu sene karne verilecek mi? sorusuna yanıt verdi. Her dönem öğrenciler okul başarı notlarını gösteren karneler dağıtılıyor. İşte detaylar...

Karne verilip verilmeyeceği hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler aramalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karneler hakkında açıklama yaptı. AA Editör masasına konuk olan Bakan Selçuk, öğrenciler tarafından merak edilen Karneler ne zaman verilecek? sorusuna cevap verdi. Okulların kapanmasına az bir süre kala merak edilen Karneler ne zaman verilecek? sorusu yakından takip ediliyor İşte detaylar... 

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

MEB Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masası'nda gündeme dair soruları yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. "Verilerin e-okul sistemiyle karnelerini almasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Ziya Selçuk, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin karnelerini e-okuldan almalarını istediklerini söyledi. Orta öğretim seviyesinde randevulu olarak, birkaç haftaya yayılarak okullardan karne alabileceklerini kaydetti. Teşekkür ve takdir belgelerinin de randevulu olarak okullardan alınabileceğini aktardı. 

TELAFİ EĞİTİMİ OLACAK MI?

Selçuk, "Yaz tatili ne kadar uzun olursa bir sonraki senin telafisi o kadar zor oluyor. Unutmayı telafi etmek zaman ister, kayıp olur. O yüzden yazı verimli geçirmemiz lazım. Türkiye'deki herkes 'Benim şuna ihtiyacım var' deyip bulamadığı hiçbir şey olamaz. Biz her şeyi sunalım. 

 Ortaokul çocuklarımıza aplikasyonlar geliyor, liseler için farklı uygulamalarımız var. Her gün yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri vereceğiz. Kitapları pazartesi, salı günü tanıtacağız ve hemen okullar velilere ulaştıracağız. Temmuz'da herkesin eline ulaşmış olacak" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar
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