Boğaziçi Rektörü'nden ilk açıklama: Okul zarar görmesin, hepimiz aynı gemideyiz

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne getirilen Melih Bulu, “Boğaziçi’nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi’ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz” dedi.

MERHABA BOĞAZİÇİ



Bulu, ‘Merhaba Boğaziçi’ başlığıyla paylaştığı mesajda ‘sorunların şeffaf bir şekilde konuşularak çözülebileceğine inanan bir yönetim tarzı’ olduğunu belirtti. Üzerinde çalışmayı hedeflediği başlıkları 4 maddede sıralayan Bulu, “Yuvaya dönüşümün heyecanı ve mutluluğuyla orta kantinde yediğim kumpir, sosyete kantinden çay alıp manzarada yudumlamayı ve bu arada kucağıma zıplayıp yediğim her şeye ortak olan kedileri özlediğimi söylemek isterim. Güney’de basket oynamayı, Uçaksavar’da kürekçilerle antrenmana katılmayı, açık havuzda gün batana kadar yüzmeyi de özlemiş olduğumu belirtmek isterim elbette” dedi.