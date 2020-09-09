09 Eylül 2020 Çarşamba 22:56 | Son Güncelleme:
Birçok üniversite güz yarıyılını uzaktan eğitimle sürdürecek
Artan koronavirüs vakaları nedeniyle İstanbul Üniversitesi'nin ardından birçok üniversite güz yarıyılını uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldı.
Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, ODTÜ, Mimar Sinan Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Uludağ ile Yıldız Teknik Üniversitesi 2020-2021 akademik yılının ilk yarısını uzaktan eğitimle açacak.