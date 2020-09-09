  • $7,4946
  • 8,8525
  • 469.202
  • 1099.68
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Eğitim
  • Birçok üniversite güz yarıyılını uzaktan eğitimle sürdürecek
09 Eylül 2020 Çarşamba 22:56 | Son Güncelleme:

Birçok üniversite güz yarıyılını uzaktan eğitimle sürdürecek

Birçok üniversite güz yarıyılını uzaktan eğitimle sürdürecek

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle İstanbul Üniversitesi'nin ardından birçok üniversite güz yarıyılını uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldı.

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, ODTÜ, Mimar Sinan Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Uludağ ile Yıldız Teknik Üniversitesi 2020-2021 akademik yılının ilk yarısını uzaktan eğitimle açacak. 

<p class='MsoNormal'>Peki, imam hatip mezunları çirkin ifadelere nasıl tepki gösteriyor? ÖNDER Gene

İmam hatip mezunları çirkin ifadelere ne diyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Haftanın iki günü kırmızı akan suyun gizemi ne?

8 Eylül Salı gününe ait reyting sonuçları açıklandı!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.