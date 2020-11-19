Sözlü veya yazılı olarak kimi zaman kelimenin kalıbı ile ilgili tereddüte düştüğümüz anlar olmaktadır. En çok kullandığımız cümlelerden bir taneside 'birçok / bir çok' kelimesidir. Peki 'birçok / bir çok' kelimesi TDK'ya göre nasıl yazılır? Birçok birleşik mi ayrı mı yazılır?



Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir.

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘birçok/bir çok' dur.

BİRÇOK / BİR ÇOK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin birçok mu, bir çok mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı "birçok" şeklinde olmalıdır. Yani birleşik olarak yazılmalıdır.

Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit anlamına gelmektedir. Çoğu kişinin kararsız kaldığı bu kelime birleşik yazılır.

bir çok (Yanlış kullanım)

birçok (Doğru kullanım)

ÖRNEK CÜMLELER;

Elimizde birçok seçenek var fakat ne yapacağımıza karar veremiyoruz. DOĞRU

Tatile nereye gideceğiz? Aklımızda bir çok il var. YANLIŞ

Birçok kez bu hataya düştü ancak yine de akıllanmadı. DOĞRU

Bu akşam birçok arkadaşım ile birlikte yemeğe gideceğim. DOĞRU

Bu akşam birçok konu hakkında araştırmalar gerçekleştirdim. DOĞRU