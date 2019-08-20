BİLSEM sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 2019 BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama

BİLSEM mülakat sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklaması araştırılıyor. BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci kabulünde süreç devam ediyor. Grup tarama uygulama sonuçlarının açıklanmasının ardından bireysel değerlendirme süreci gerçekleştirildi. Bu yıl 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye alındı. Bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında 3 katın üzerinde artış gerçekleşti. MEB yaptığı duyuru ile sonuç açıklanma tarihi için 21 Ağustos’a işaret etti.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan duyuru neticesinde, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının 21 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. BİLSEM sonuçları sorgulama işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr üzerinden yapılabilir.

BİLSEM MÜLAKATLARINA KAÇ KİŞİ ALINDI?

BİLSEM'de bu yıl 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye alındı. Bakanlığın verilerine göre, bu yıl grup tarama sürecinin ardından yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında 3 katın üzerinde artış kaydedildi.

SONUÇLARA İTİRAZ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.