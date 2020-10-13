BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sonuçları için tarih verdi!

Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sonuçları için tarih verdi. Koronavirüs salgını sonrası ertelenen BİLSEM sınavlarında öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramayacağı vurgulanmıştı. 4 Ocak itibarıyla başlayan sınavlar 11 Ekim'de tamamlandı. BİLSEM sonuçları elektronik ortamdan öğrenilebilecek.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçları 14 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

Sınava itirazlar 16-22 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek. İtiraz ve bireysel değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Şubat 2021 tarihinde ilan edilecek.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 5 Nisan - 7 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

BİLSEM NEDİR?

Açılımı, Bilim ve Sanat Merkezleri’dir. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden BİLSEM’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

Amaç; örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.