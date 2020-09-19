BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sınav sonuç tarihi 2020

BİLSEM sonuçları, öğrencilerin ve velilerin yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını sonrası ertelenen BİLSEM sınavlarında öğrencilerin her hangi bir hak kaybına uğramayacağını açıklamıştı. 4 Ocak itibarıyla başlayan grup tarama sınavlarının 11 Ekim'e kadar devam edeceği belirtildi. MEB BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarihi resmi olarak duyurdu.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçları grup taramaları tamamlandıktan sonra sonuçlar 14 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Sınava itirazlar 16-22 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek. İtiraz ve bireysel değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Şubat 2021 tarihinde ilan edilecek.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 5 Nisan - 7 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu, COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında revize edilmiş olup güncellenen takvim 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek.

MEB tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "04 Ocak -14 Mart 2020 tarihleri arasında "BİLSEM Grup Taraması"na katılan öğrencilerimiz herhangi bir hak kaybına uğramayacaktır. Sadece pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen uygulamalarımız için yapılan grup tarama uygulaması 5 Eylül 2020 tarihinde yeniden başlayacaktır." denildi.