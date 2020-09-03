BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM sınavları başladı mı?

BİLSEM sınavları 5 Eylül'de yeniden başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavı kapsamında grup taramasının devam edileceği tarihler geçtiğimiz günlerde açıklandı. MEB tarafından yapılan açıklamada 04 Ocak -14 Mart 2020 tarihleri arasında "BİLSEM Grup Taraması"na katılan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramayacaklarının da altı çizildi.

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB açıklamasına göre; Bilim ve sanat merkezleri öğrenci seçimi için yapılan grup tarama uygulaması 5 Eylül 2020 tarihinde yeniden başlayacak olup "Grup Tarama Uygulaması Giriş Belgeleri" öğrencinin devam ettiği okul idaresi tarafından e-okul sistemi sınav işlemleri modülü üzerinden verilecektir.

MEB tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "04 Ocak -14 Mart 2020 tarihleri arasında "BİLSEM Grup Taraması"na katılan öğrencilerimiz herhangi bir hak kaybına uğramayacaktır. Sadece pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen uygulamalarımız için yapılan grup tarama uygulaması 5 Eylül 2020 tarihinde yeniden başlayacaktır." denildi.

Buna göre 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu, COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında revize edilmiş olup güncellenen takvim 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçları grup taramaları tamamlandıktan sonra sonuçlar 14 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Sınava itirazlar 16-22 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek. İtiraz ve bireysel değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Şubat 2021 tarihinde ilan edilecek.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 5 Nisan - 7 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.