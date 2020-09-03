BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM sınavları başladı mı?
BİLSEM sınavına giren öğrenciler ve velileri sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. BİLSEM sınavı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM sınavı kapsamında grup taramasının devam edileceği tarihler paylaşıldı. 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzunda sonuçların ne zaman açıklanacağı da duyuruldu...
BİLSEM sınavları 5 Eylül'de yeniden başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavı kapsamında grup taramasının devam edileceği tarihler geçtiğimiz günlerde açıklandı. MEB tarafından yapılan açıklamada 04 Ocak -14 Mart 2020 tarihleri arasında "BİLSEM Grup Taraması"na katılan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramayacaklarının da altı çizildi.
BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB açıklamasına göre; Bilim ve sanat merkezleri öğrenci seçimi için yapılan grup tarama uygulaması 5 Eylül 2020 tarihinde yeniden başlayacak olup "Grup Tarama Uygulaması Giriş Belgeleri" öğrencinin devam ettiği okul idaresi tarafından e-okul sistemi sınav işlemleri modülü üzerinden verilecektir.
MEB tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "04 Ocak -14 Mart 2020 tarihleri arasında "BİLSEM Grup Taraması"na katılan öğrencilerimiz herhangi bir hak kaybına uğramayacaktır. Sadece pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen uygulamalarımız için yapılan grup tarama uygulaması 5 Eylül 2020 tarihinde yeniden başlayacaktır." denildi.
Buna göre 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu, COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında revize edilmiş olup güncellenen takvim 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek.
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM sonuçları grup taramaları tamamlandıktan sonra sonuçlar 14 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
Sınava itirazlar 16-22 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek. İtiraz ve bireysel değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Şubat 2021 tarihinde ilan edilecek.
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 5 Nisan - 7 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.