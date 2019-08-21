BİLSEM sonuçları açıklandı! İşte BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı

BİLSEM mülakat sonuçları 2019 yılında da büyük bir heyecanla bekleniliyordu. BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı ve sonuçların erişime açıldığını duyurdu. BİLSEM 2. Aşama sonuçları MEB’in resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler işlemlerini 22 Ağustos ve 28 Ağustos tarihleri aralığında tamamlayacaklar.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

BİLSEM sonuçları 21 Ağustos tarihine erişime açıldı. Sorgulama işlemleri www.meb.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

SONUÇLARA İTİRAZ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ağustos ve 13 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.