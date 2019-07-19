BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. BİLSEM sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Bilim ve Sanat Merkezleri tanılama sürecinin ilk aşaması olan grup tarama uygulaması sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci aşama başlamıştı. 22 Nisan tarihinde başlayan mülakatlar 12 Temmuz tarihinde sona erdi. Adaylar heyecanla BİLSEM mülakat sonuçlarını beklemeye başladılar. MEB yayınladığı duyuruda sonuçların açıklanacağı tarihi bildirdi.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM mülakat sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılacak. MEB sonuçların açıklanacağı saat ile ilgili bir bilgi yayınlamadı.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

BİLSEM MÜLAKATLARINA KAÇ KİŞİ ALINDI?

BİLSEM'de bu yıl 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye alındı. Bakanlığın verilerine göre, bu yıl grup tarama sürecinin ardından yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında 3 katın üzerinde artış kaydedildi.

SONUÇLARA İTİRAZ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.