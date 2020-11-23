BİLSEM sınavları iptal edildi mi? BİLSEM sınavları ne zamana ertelendi?

BİLSEM sınavları ne zamana ertelendi? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeni ile alınan yeni önlemler kapsamında hafta sonları belli saatler dışında sokağa çıkma yasağı getirildi. 20 yaş altına ise hafta içleri de dahil olmak üzere saat 13:00 ile 16:00 arasında sokağa çıkma izni verildi. Sınavların da sene sonuna kadar yapılmayacağı duyuruldu.

BİLSEM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

BİLSEM sınavları ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile "Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" konusunda genelge gönderdi. Genelge kapsamında BİLSEM öğrenci adayları için yetenek alanları tanılamaları yapılmayacağı bilgisi de yer aldı.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktı. Ancak BİLSEM sınavları salgın nedeni ile yapılmayacak. BİLSEM sınavları ile ilgili yeni gelişmeler olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.