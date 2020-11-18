BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları için geri sayım sürüyor. Sınava az bir süre kala koronavirüs salgını kapsamında yeni önlemlerin alınması nedeni ile sınavların ertelenip ertelenmediği meraka konusu oldu. Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır. BİLSEM sınavları ertelendi mi? BİLSEM sınavları ne zaman başlıyor?

BİLSEM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

BİLSEM sınavlarının ertelenmesine ilişkin bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren bireysel değerlendirme giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul idaresinden alacaklardır.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.