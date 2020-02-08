BİLSEM sınavı ne zaman, saat kaçta? 2020 BİLSEM sınavı nasıl oluyor?

2020 BİLSEM sınavları yoğun ilgi görüyor. BİLSEM sınavına kayıt yaptıran öğrenciler için grup tarama testi sınavları 4 Ocak'ta başladı. Sınıflara ve yetenek alanına göre gruplandırılan öğrenciler belirlenen tarihlerde sınava giriyor. Henüz BİLSEM sınavına girmemiş olan öğrenciler ve velileri "BİLSEM sınavı ne zaman 2020? BİLSEM sınavı nasıl oluyor?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme işlemlerinin ilk aşaması olan grup tarama uygulaması, 1. 2. ve 3. sınıf seviyelerinde tablet bilgisayarlarla yapılıyor. Detaylar haberimizde..

2020 BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri öğrenci seçim aşamalarında grup tarama testi 4 Ocak tarihinde başladı. Hafta sonu gerçekleşen sınavlar 19 Nisan tarihinde sona erecek. Öğrencinin sınava hangi tarihte ve saatte gireceği BİLSEM giriş belgelerinin üzerinde yazıyor.

BİLSEM GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bilim ve Sanat Merkezi Grup Tarama Uygulaması Giriş Belgeleri yayımlandı?. Uygulamaya girecek öğrencilerin giriş belgeleri, öğrencinin devam ettiği okul idaresi tarafından e-okul sistemi sınav işlemleri modülü üzerinden verilecektir. ?

BİLSEM SINAVLARI NASIL OLUYOR?

Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme işlemlerinin ilk aşaması olan grup tarama uygulaması, 1. 2. ve 3. sınıf seviyelerinde tablet bilgisayarlarla yapılacaktır. Uygulamada soruların cevaplanma şeklini anlatan 3 adet animasyon ve 3 adet alıştırma bulunmaktadır. Her soruyu belirli bir süre içinde cevaplamanız gerekmektedir. Sürenin son 10 saniyesi sağ üst köşede gösterilecek ve süre azalarak bitecektir. Süre bitiminde cevap verilmez ise sonraki soruya otomatik olarak geçilecektir.

Animasyonlar ve sorular grup tarama sorularının benzeri veya kapsadığı konular değildir. Uygulama sadece grup tarama sistemindeki ekran görüntüleri hakkında bilgilendirme ve cevaplamada pratiklik kazandırma amaçlanmaktadır.

Uygulama ekranında denemeler yaparak öğrencinin sisteme hazırlanmasının amaçlandığı BİLSEM Grup Tarama Sistemi Demo yazılımı Google Play üzerinden https://play.google.com/store/apps/details?id=air.meb.bilsemdemo adresinden indirebilirsiniz.

2020 BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM 2020 grup tarama sonuçları 22 Nisan'da meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.

BİLSEM BİREYSEL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.