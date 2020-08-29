BİLSEM sınavı 2020 ne zaman? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavı kapsamında grup taramasının devam edileceği tarihler açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 04 Ocak -14 Mart 2020 tarihleri arasında "BİLSEM Grup Taraması"na katılan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramayacakları açıklandı. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB açıklamasına göre; Bilim ve sanat merkezleri öğrenci seçimi için yapılan grup tarama uygulaması 5 Eylül 2020 tarihinde yeniden başlayacak olup "Grup Tarama Uygulaması Giriş Belgeleri" öğrencinin devam ettiği okul idaresi tarafından e-okul sistemi sınav işlemleri modülü üzerinden verilecektir.

MEB tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "04 Ocak -14 Mart 2020 tarihleri arasında "BİLSEM Grup Taraması"na katılan öğrencilerimiz herhangi bir hak kaybına uğramayacaktır. Sadece pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen uygulamalarımız için yapılan grup tarama uygulaması 5 Eylül 2020 tarihinde yeniden başlayacaktır." denildi.

Buna göre 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu, COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında revize edilmiş olup güncellenen takvim 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçları grup taramaları tamamlandıktan sonra sonuçlar 14 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Sınava itirazlar 16-22 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek. İtiraz ve bireysel değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Şubat 2021 tarihinde ilan edilecek.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 5 Nisan - 7 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

BİLSEM SINAVI NEDİR?

BİLSEM'in açılımı, Bilim ve Sanat Merkezleri’dir. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden BİLSEM’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezleri'nde özel eğitimler almaktadırlar.

Amaç; örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici bir eğitim kurumudur.

Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim hakkı kazanan öğrenciler aşağıdaki alanlarda hazırlanmış eğitim programlarına alınırlar;

-Uyum

-Destek eğitimi

-Bireysel yetenekleri fark ettirme

-Özel yetenekleri geliştirme

-Proje üretimi

-Proje yönetimi

Bu şekilde öğrencilerin kendi potansiyellerini fark etmeleri, geliştirmeleri ve yetenekleri üzerine uzmanlaşmaları hedeflenmektedir.