BİLSEM sınavı 2020 ne zaman yapılacak? BİLSEM sınavı soruları nasıl olacak?

BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. BİLSEM soruları nasıl olacak? Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri her yıl öğrenci kabulü için seçim aşamalarını gerçekleştiriyor. Öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılıyor. Haberimiz içerisinden başvuru ve sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz.

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

04 Ocak - 19 Nisan 2020 tarihleri arasında, belirlenen merkezlerde grup tarama uygulaması yapılacak.

22 Nisan 2020’degrup tarama uygulama sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.

01 Haziran - 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacak.

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'ne (Bilsem) yerleştirme sonuçları 04 Eylül 2020 tarihinde meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Bilim Sanat Merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıtlar 07 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BİLSEM SORULARI NASIL OLACAK?

Bilsem sınavı 2 aşamadan oluşmaktadır.

1.Aşama: Grup tarama uygulaması

2.Aşama: Bireysel yeteneklerin değerlendirilmesi

Birinci aşama Bilsem Sınav Soruları genel bir sınav niteliği taşımaktadır. Şimdiye kadar Wichsler, Kaufman, ve Anadolu-Sak zeka testleri kullanılmıştır.

Bu testlerde çocukların uzun süreli bellek, sözel becerileri ile birlikte dikkat görset algı ve üç boyutlu algılama gibi performansa dayalı testlerden oluşmaktadır. Çocuğunuz ne kadar zeki olursa olsun pratik yapmaksızın bu testlere tabi tutulması potansiyel zeka katsayısının tespitinde negatif sapmalara sebep olabilir. Bilsem ONLINE özel geliştirilmiş soruları ve Bilsem Sınav sistemine uygun kullanımı ile çocuklarınızı Görsel Zeka, Dikkat, Mantık, Muhakeme, Çözümleme alanlarında hem geliştirir hem de Bilsem Sınavına hazırlanmak için gerekli en iyi altyapıyı sunar.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir.