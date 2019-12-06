BİLSEM sınavı 2020 ne zaman? BİLSEM soruları nasıl olacak? BİLSEM başvuruları bugün sona eriyor!

BİLSEM sınavı 2020 ne zaman? sorusu merak edilen konular arasında yerini alıyor. BİLSEM 2020 sınav tarihleri belli oldu. Sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde gerçekleştirilecek. BİLSEM öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılıyor. BİLSEM sınavı 2020 ne zaman, sorular nasıl olacak? merak ediliyor. İşte yanıtı..

BİLSEM BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR

Öğrencilerin öğretmenler tarafından değerlendirilip E-Okul sistemine yükleneceği tarih aralığı 25 Kasım-6 Aralık tarih aralığı olacak. Bu başvuruların sonucu ise 25 Aralık tarihinde açıklanacak.

BİLSEM SINAVI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

04 Ocak - 19 Nisan 2020 tarihleri arasında, belirlenen merkezlerde grup tarama uygulaması yapılacak.

22 Nisan 2020 grup tarama uygulama sonuçlarının meb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

01 Haziran - 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacak.

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'ne (Bilsem) yerleştirme sonuçları 04 Eylül 2020 tarihinde meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Bilim Sanat Merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıtlar 07 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BİLSEM SORULARI NASIL OLACAK?

Bilsem sınavı 2 aşamadan oluşmaktadır.

1.Aşama: Grup tarama uygulaması

2.Aşama: Bireysel yeteneklerin değerlendirilmesi

Birinci aşama Bilsem Sınav Soruları genel bir sınav niteliği taşımaktadır. Şimdiye kadar Wichsler, Kaufman, ve Anadolu-Sak zeka testleri kullanılmıştır.

Bu testlerde çocukların uzun süreli bellek, sözel becerileri ile birlikte dikkat görset algı ve üç boyutlu algılama gibi performansa dayalı testlerden oluşmaktadır. Çocuğunuz ne kadar zeki olursa olsun pratik yapmaksızın bu testlere tabi tutulması potansiyel zeka katsayısının tespitinde negatif sapmalara sebep olabilir. Bilsem ONLINE özel geliştirilmiş soruları ve Bilsem Sınav sistemine uygun kullanımı ile çocuklarınızı Görsel Zeka, Dikkat, Mantık, Muhakeme, Çözümleme alanlarında hem geliştirir hem de Bilsem Sınavına hazırlanmak için gerekli en iyi altyapıyı sunar.