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  3. Bilim ve Sanat Merkezi sınav sonuç tarihi belli oldu mu?
28 Ağustos 2020 Cuma 12:52 | Son Güncelleme:

Bilim ve Sanat Merkezi sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

Bilim ve Sanat Merkezi sınav sonuç tarihi belli oldu mu"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bilim ve Sanat Merkezi sınav sonuç tarihi duyuruldu.

Yapılan BİLSEM grup tarama sınavlarının ardından sınav için bekleyiş devam ediyordu. MEB tarafından gerçekleşene BİLSEM sınav sonuç tarihleri belli oldu. Tüm dünyada etkisi gösteren pandemi sebebiyle BİLSEM sınav sonuçları ertelenmişti.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçları grup taramaları tamamlandıktan sonra sonuçlar 14 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

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