Bilim ve Sanat Merkezi sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

Yapılan BİLSEM grup tarama sınavlarının ardından sınav için bekleyiş devam ediyordu. MEB tarafından gerçekleşene BİLSEM sınav sonuç tarihleri belli oldu. Tüm dünyada etkisi gösteren pandemi sebebiyle BİLSEM sınav sonuçları ertelenmişti.



BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçları grup taramaları tamamlandıktan sonra sonuçlar 14 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.