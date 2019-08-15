BİLSEM sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2. aşama sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklaması araştırılıyor. BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bilim ve Sanat Merkezleri tanılama sürecinin ilk aşaması olan grup tarama uygulamasının yapılmasının ardından sonuçlar açıklandı. Ardından 2. Aşama için süreç başladı. Bireysel değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu. İşte BİLSEM sonuçları ile ilgili detaylar…

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan duyuru neticesinde, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının 21 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. BİLSEM sonuçları sorgulama işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr üzerinden yapılabilir.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

BİLSEM MÜLAKATLARINA KAÇ KİŞİ ALINDI?

BİLSEM'de bu yıl 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye alındı. Bakanlığın verilerine göre, bu yıl grup tarama sürecinin ardından yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında 3 katın üzerinde artış kaydedildi.

SONUÇLARA İTİRAZ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.