BİLSEM sınavına giren öğrenciler sonuçların açıklanmasını heyecan ve merakla bekliyor. BİLSEM ile ilgi duydukları alanlarla ilgili kendilerini geliştirebilecek eğitim alma şansı kazanacak olan öğrenciler BİLSEM sınavına büyük ilgi gösteriyor. Şu günlerde, “BİLSEM mülakat tarihleri açıklandı mı?” sorusuna yanıt aranıyor. Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için BİLSEM sınavı önemli rol üstleniyor. Peki, “BİLSEM mülakat tarihleri açıklandı mı, BİLSEM sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?” sorularının yanıtı ne? İşte detaylar…

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB son dakika açıklamasının ardından BİLSEM sınav sonuçları erişime açıldı.

Daha önce yapılan açıklamada, “2018-2019 BİLSEM tanılama sürecinin ilk aşaması olan grup tarama uygulaması sonuçları saat 15.00’te http://MEB.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden açıklanacaktır.” denilmişti.

BİLSEM SONUÇLARINA NEREDEN BAKILACAK?

Sınav sonuçlarına meb.gov.tr ve orgm. meb. gov. tr üzerinden bakabilirsiniz.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

Bireysel değerlendirme sınavları için randevular, 24 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde verilecek. Bireysel değerlendirmeler, 13 Mayıs-2 Ağustos tarih aralığında gerçekleştirilecek.

İTİRAZ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, 22-26 Nisan tarih aralığında http://esinav.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

Genel Müdürlüğe ulaşan itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.