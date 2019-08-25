BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?

BİLSEM kayıtlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. BİLSEM sonuçları 21 Ağustos tarihinde erişime açıldı. Yerleştirme sonuçları meb.gov.tr üzerinden sorgulanabildi. Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar işlemlerini 22 Ağustos ve 28 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştiriyorlar. Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ağustos ve 13 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar; 22-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.