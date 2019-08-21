BİLSEM kayıtları nasıl yapılacak? BİLSEM kayıt tarihleri ne zaman?

BİLSEM kayıt tarihleri, bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun ilgi görüyor. BİLSEM kayıtları nasıl yapılacak? 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. MEB yayınladığı duyuruda kayıt tarihlerini duyurdu. Kayı işlemleri 26 Ağustos itibari ile başlayacak.

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130,

Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90,

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 70 olarak belirlenmiştir.

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihleri arasında bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler.

İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar; 22-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.