E-okul BİLSEM giriş belgesi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. BİLSEM'e kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin BİLSEM'in sınav aşamalarını geçmiş olması gerekiyor. Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır. BİLSEM giriş belgesi açıklandı mı? E-okul BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş yeri ve tarihi sorgulama nasıl yapılır?

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BİLSEM GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren bireysel değerlendirme giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul idaresinden alacaklardır.

Veliler öğrencisinin giriş belgesini idareden imza karşılığı alabiliyor.



BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2020