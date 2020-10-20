BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? BİLSEM 2. aşama tarihleri belli oldu mu?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı binlerce öğrenci ve velisi tarafından heyecanla bekleniyor. 4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen BİLSEM 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. İkinci aşamaya geçenler bireysel değerlendirme sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihleri henüz belli değil. BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme sınavının Kasım ayının ikinci haftası itibari ile başlaması bekleniyor.

BİLSEM 2. AŞAMA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren bireysel değerlendirme giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul idaresinden alacaklardır. Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.