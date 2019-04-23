BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman yapılacak? Sorular nasıl olacak?

BİLSEM’de heyecan dorukta… MEB son dakika açıklamasıyla birlikte BİLSEM sınav sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. BİLSEM’de yapılacak bireysel değerlendirme hayli merak ediliyor. Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak değerlendirilen öğrenciler BİLSEM sınavı sürecinden geçiyor. Adayların merak ettiği bireysel değerlendirme süreci ile ilgili tüm detayları haberin ayrıntılarında bulabilirsiniz.

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB son dakika açıklamasının ardından BİLSEM sınav sonuçları erişime açıldı. Daha önce yapılan açıklamada, “2018-2019 BİLSEM tanılama sürecinin ilk aşaması olan grup tarama uygulaması sonuçları saat 15.00’te http://MEB.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden açıklanacaktır.” denilmişti.

BİLSEM SONUÇLARINA NEREDEN BAKILACAK?

Sınav sonuçlarına meb.gov.tr ve orgm.meb.gov. tr üzerinden bakabilirsiniz.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

Bireysel değerlendirme sınavları için randevular, 24 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde verilecek. Bireysel değerlendirmeler, 13 Mayıs-2 Ağustos tarih aralığında gerçekleştirilecek.

İTİRAZ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, 22-26 Nisan tarih aralığında http://esinav.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Genel Müdürlüğe ulaşan itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacak.

DEĞERLENDİRME

1) Onay birimlerinin onay işlemini tamamlamalarından sonra atama takvimi doğrultusunda başvurular il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

2) Değerlendirmede, başvuru formunda puan alınan her bir kritere ilişkin eklenen belgeler kontrol edilecektir. Eksik ya da geçersiz belge tespit edilmesi durumunda ilgili kriterden alınan puan değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3) İldeki bilim ve sanat merkezlerinde kontenjan bulunmayan alanlarda yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu doğrultusunda kriter ve belge kontrolü sonuçlarına göre alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.

5) Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itirazların il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.

6) Sözlü sınava hak kazanan adayların listesi, Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu’ ndan elde edilen puanlar doğrultusunda ildeki bilim ve sanat merkezlerinin alanlar bazındaki kontenjanın 3 (üç) katı olacak şekilde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenecek ve Bakanlık tarafından yayımlanacaktır.

7) Sözlü sınava girecek adayların sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlıkça ilan edilecektir.

BU YIL KAYIT ÜCRETİ YOK: 2017-2018 yılında aday gösterilen öğrenciler için velilerin grup taramasına giriş ücreti (50 TL) yatırması gerekiyordu. Bu yıl, sınava kayıt ücreti alınmayacak.

Grup tarama uygulaması (19.01.2019 – 24.03.2019)

Bireysel yeteneklerin değerlendirilmesi (22.04.2019 – 12.07.2019)

BİLSEM NEDİR?

Açılımı, Bilim ve sanat merkezleri’dir. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

Amaç: Örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.