Bilgisayar Mühendisliği taban puanları 2019: Bilgisayar Mühendisliği sıralama ve taban puanları..

Bilgisayar Mühendisliği taban puanları 2019 öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2019 YKS tercih sonuçları bugün erişime açıldı ve öğrenciler gidecekleri üniversiteleri öğrendi. Sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebiliyor.Yerleşemeyen öğrenciler ise 2019 üniversite taban puanları YKS tercih kılavuzu veya YÖK Atlas tercih robotu yardımıyla öğrenebiliyor. Bilgisayar Mühendisliği sıralama ve taban puanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SIRALAMA VE TABAN PUANLARI 2019

ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Bu kılavuzla beraber tablolar halinde puan detayları da erişime açıldı.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, haberimizdeki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.