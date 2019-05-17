Bilgi Kuramı dersi nedir? Yeni eğitim sistemi içerisinde olan Bilgi Kuramı dersi ne demek?

Bilgi Kuramı dersinin ne olduğu yeni eğitim sistemi ile ilgili son dakika açıklamasının ardından araştırılıyor. Bilgi Kuramı dersi ne demek? Yeni eğitim sistemi nasıl olacak? Ayrıntıları açıklanan sistemde ders sayısı azalıyor, Bilgi Kuramı zorunlu ders haline geliyor. Bilgi Kuramı dersi öğrencilere bilginin doğasını sunarak Diploma Programında özel bir rol oynamaktadır. Dersin amacı, öğrencilerin bilgi alanları arasındaki bağlantıları, kendi bakış açılarını ve bilginin paylaşıldığı toplumun bakış açılarını kavramalarını sağlamaktır.

BİLGİ KURAMI DERSİ NEDİR?

Bilgi Kuramı dersi öğrencilere bilginin doğasını sunarak Diploma Programında özel bir rol oynamaktadır. Dersin amacı, öğrencilerin bilgi alanları arasındaki bağlantıları, kendi bakış açılarını ve bilginin paylaşıldığı toplumun bakış açılarını kavramalarını sağlamaktır.

Bilgi kuramı; bilginin nicelikselleştirilmesi ile ilgili bir uygulamalı matematik ve elektrik mühendisliği dalıdır. Bilgi kuramı; Claude E. Shannon tarafından güvenli şekilde veri sıkıştırma, depolama ve iletme gibi sinyal işleme işlemlerinin kısıtlarını bulmak için geliştirilmiştir.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları belli oldu.

İşte eğitimde yeni sistemin ayrıntıları:

1. Ders sayısı azalıyor.

2. Liselere Kariyer Ofisleri geliyor.

3. 12. Sınıflarda Ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.

4. Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.

5. Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9.sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.

6. Bilgi Kuramı zorunlu ders haline geliyor.

7. Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.

8. 12.sınıfta çok enteresan yenilikçi dersler geliyor.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni eğitim sistemi 18 Mayıs tarihinde açıklanacak.