Bekçilik sınav sonuçları pae.edu.tr'de! 2019 yılı bekçilik sınav sonuçları açıklandı
Bekçilik sınav sonuçları son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. Bekçilik sınav sonuçları nereden sorgulanır? Heyecanla beklenilen sonuçları ile ilgili yapılan resmi açıklamada, “2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları açıklanmıştır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Fiziksel Yeterlilik ve Mülakat sınavına çağırılacaktır.” denildi. Bekçi alımı ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı. Bekçilik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş 7 Ağustos itibari ile sona erdi. Kurum yaptığı açıklamada, yazılı sınavda başarılı olan adaylar Fiziksel Yeterlilik ve Mülakat sınavına çağırılacağını duyurdu. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları açıklanmıştır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Fiziksel Yeterlilik ve Mülakat sınavına çağırılacaktır.
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FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
-Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
-Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
-Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.
Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.