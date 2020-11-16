Bayilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? Zirai ilaç bayilik sınav sonuçları 2020

Bayilik sınavı sonuçları, sınava katılım sağlayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 17 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen bayilik sınavı İstanbul, Ankara ve İzmir'den katılım ile yapıldı. Nisan ayında düzenlenmesi gereken bayilik sınavı koronavirüs salgını sonrası ertelenmişti. Bayilik sınavı sonuçları, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi sayfasında duyurulacak. Bayilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

BAYİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bayilik sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Tarım Bakanlığı resmi sitesinde detaylı bilgi yer alınca haberimize eklenecektir. Bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavı sonuçları, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi sayfasında açıklanacak.

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ZİRAİ İLAÇ BAYİLİĞİ ŞARTLARI

T.C vatandaşı olmak.

Ziraat mühendisi, kamu ya da özel kuruluşlarda zirai mücadele alanında üç yıllık deneyimi olan ziraat teknisyeni ya da bitki sağlığı dersi almış teknikeri olmak.

Zirai İlaç Bayilik Sınavı’na girmek ve bu sınavdan 100 puan üzerinden en az 60 puan almış olmak.

Sınav tarihi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bakanlığa bağlı il müdürlükleri aracılığı ile ilan edilir. Sınavın ilan edilme tarihi sınav tarihinden en az en az üç ay önce olur. Sınav için yapılacak müracaatlar sınav tarihinden 45 gün önce il müdürlüklerine yapılır. Müracaatlar yapıldıkları tarihten 15 gün sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na iletilir.