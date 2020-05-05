Bakan Ziya Selçuk: Her öğrenci kendi okulunda LGS'ye girecek

LGS sınavına ilişkin detaylar:

• Öğrenciler kendi okullarında başka öğretmenler eşliğinde sınava girecekler. Sınav 2 oturumda olacak.

• Öğrencilere maske dağıtılacak. Oturumlar arasındaki boşlukta öğrencilerimiz bahçeye çıkacak. Fakat velilerle birlikte olamayacak.

• Sınavda öğrenciler 1. dönemdeki konulardan sorumlu olacak.

• Biz okulların 1 Haziran’da kademeli olarak açılmasını istiyoruz ama süreç dinamik. Bizim 1 Haziran için birden fazla planımız var.

LGS’YE DESTEK PAKETİ



Milli Eğitim Bakanlığı, LGS’ye girecek öğrenciler için 1000 sorudan oluşan mayıs ayı soru destek paketini yayımladı. Bakan Selçuk, öğrencilere seslenerek, “Merak etmeyin, bu süreçte hep yanınızdayız” dedi.