06 Eylül 2020 Pazar 20:20 | Son Güncelleme:AA
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması: 2 bin 923 aday sınavlara yetişti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 bin 923 adayın nüfus müdürlüklerinin açık olması sayesinde eksik evraklarını tamamlayarak sınavlarına yetiştiğini kaydetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren 2 bin 923 adayın nüfus müdürlüklerinin açık olması sayesinde eksik evraklarını tamamlayarak sınavlarına yetiştiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı ve KPSS'ye giren 2 bin 923 aday, nüfus müdürlüklerimizin açık olması sayesinde eksik evraklarını tamamlayarak sınavlarına yetiştiler. Tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.