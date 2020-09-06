Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması: 2 bin 923 aday sınavlara yetişti
06 Eylül 2020 Pazar 20:20 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması: 2 bin 923 aday sınavlara yetişti

Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması: 2 bin 923 aday sınavlara yetişti
AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 bin 923 adayın nüfus müdürlüklerinin açık olması sayesinde eksik evraklarını tamamlayarak sınavlarına yetiştiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren 2 bin 923 adayın nüfus müdürlüklerinin açık olması sayesinde eksik evraklarını tamamlayarak sınavlarına yetiştiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı ve KPSS'ye giren 2 bin 923 aday, nüfus müdürlüklerimizin açık olması sayesinde eksik evraklarını tamamlayarak sınavlarına yetiştiler. Tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

‘Simgelerin köprüsü‘ Çanakkale'nin çehresini değiştirecek
Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı... İlk günden 10 bin araç geçti
Kudüs'teki İslami kurumlar: Mescid-i Aksan'ın, dini statüsünü değiştirmeye çalışıyorlar
UCM yerine Kriket Konseyini etiketleyince ortalık karıştı: ABD Dışişleri Bakanlığının paylaşımı alay konusu oldu
RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara uyarı: Reytingleri mevzuata uygun şekilde yayınlayın
Hem alkollü hem koronalı çıktı… Aksaray'da pes dedirten olay

Hem alkollü hem koronalı çıktı… Aksaray'da pes dedirten olay

Duvarı kırıp kuyumcuyu soydular

Duvarı kırıp kuyumcuyu soydular