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  • Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: 2 Kasım'da ortaokul ve liselerimize bekliyoruz
20 Ekim 2020 Salı 21:56 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: 2 Kasım'da ortaokul ve liselerimize bekliyoruz

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: 2 Kasım'da ortaokul ve liselerimize bekliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitim ile ilgili paylaşımda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz. 2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 2 Kasım pazartesi günü ortaokul ve liselerin açılacağını ifade etti. Selçuk, “Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3. aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz. 2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz. Sağlıkla ve güvenle” ifadelerine yer verdi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p class=''>Kurgu:</

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